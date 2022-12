Un nou deces suspect se produce la Spitalul Județean “Sfântul Pantelimon” din Focșani, după ce, luna trecută, s-a început cercetarea penală a trei medici de la Spitalul Judeţean Focşani după ce o adolescentă de 17 ani a murit din cauza unor complicaţii apărute în urma unei nașteri prin cezariană.

De data aceasta, este vorba despre o pacientă de 49 de ani, din Focșani, care s-a prezentat la UPU Focșani (Unitatea de Primiri Urgențe) adusă de Ambulanță, și a așteptat două ore până să primească un pat. Femeia a intrat în stop cardio-respirator în timpul controlului, deși reprezentanții spitalului spun că parametrii vitali ai acesteia erau normali și că era conștientă și cooperantă.

Redăm comunicatul Spitalului Județean Focșani

Pacienta a fost adusa la UPU de catre ambulanta, la ora 18.00. Evaluarea facuta de catre asistentul de pe ambulanta evidentiaza functii vitale normale: pacienta constienta, cooperanta, TA in limite normale, afebrila. Ajunsa in UPU, pacienta a fost preluata de catre asistentul de triaj. Din anamneza facuta de catre asistentul de triaj reiese ca pacienta declara parestezii, ameteli, greata si varsaturi.

Prima evaluare a pacientei facuta de catre asistentul de triaj indica stare de constienta si parametrii vitali normali, fara un risc vital imediat, pacienta ramanand sub monitaorizarea asistentului de triaj pana la eliberarea unui pat in UPU, conform protocolului. La a doua evaluare facuta de catre asistentul de triaj, starea de constienta si parametrii vitali ai pacientei se mentin normali. In jurul orei 20.00 s-a eliberat un pat si pacienta a fost preluata de catre medicul de garda.

In timpul amanezei pe care medicul de garda a efectuat-o imediat, pacienta fiind constienta si cooperanta relateaza despre starea de depresie pentru care este in tratament, despre faptul ca nu mai merge la serviciu de cateva zile, ca nu se mai alimenteaza si ca in ultimele zile aceste stari s-au acutizat, aparand si senzatia de greata si varsatura.

In acest timp, se incep: efectuarea investigatiilor, recoltarea analizelor si tratamentul perfuzabil indicat de medic. La aproximativ jumatate de ora, pacienta intra in stop cardio-respirator. Se incepe de urgenta resuscitarea, insa fara raspuns.

La nivelul spitalului s-a constituit o comisie care va verifica daca in cazul de fata au fost respectate toate procedurile si protocoalele medicale. COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL

În ultimii ani, Spitalul Județean Focșani a făcut obiectul mai multor plângeri penale și anchete în ceea ce privește morți suspecte.