Realitatea de Vrancea - Știri de Ultimă Oră

Un biciclist a fost grav rănit joi în Munții Făgăraș, în zona Cabanei Suru. O echipă de intervenție, formată dintr-un salvamontist și un medic de urgență, a fost coborâtă la locul accidentului cu ajutorul troliului pentru a-i acorda primul ajutor și a stabiliza victima. Ulterior, aceasta a fost evacuată tot prin troliere, cu ajutorul unui elicopter.