Mai faceți o pauză de la „strategii”, „calcule” și „combinații” si mai gândiți-vă pentru ce sunteți acolo, pentru ce si-au pus oamenii speranțele in voi!

Nu pot spune că imi pare rău ca am susținut partidul din care fac parte – PNL, cred ca are cei mai buni si seriosi politicieni, de la primari extraordinari, la politicieni serioși, experimentați si performanți fie ei președinți de Consilii Județene, parlamentari sau europarlamentari, însă ce se întâmplă in partid de vreo 4-5 luni efectiv este inexplicabil.