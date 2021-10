Miron Mitrea a comentat, duminică seara, în emisiunea Culisele Puterii, la Realitatea PLUS, restricțiile luate de autorități pentru a opri răspândirea covid. Fostul politician consideră că măsurile ar fi trebuit luate mai de mult și să fie mai dure.

„Sunt blânde restricțiile. Trebuiau să fie mai aspre. Trebuie să iei măsuri la timp și suficiente.

Mi se pare ciudat că noi știm care e situația și am hotărât să luăm măsuri abia acum. A venit Iohannis și a zis că se vor aplica de luni. Eu o tâmpenie de genul ăsta nu am mai văzut. E o prostie cât casa. Dacă iei măsuri peste o săptămână… transmiterea are loc acum.

Cât de nepriceput, cât de amator să fii în guvernarea unei tări să anunți niște restricții îaninte de a le lua.

Noi avem foarte multe măsuri care nu se pun în practică. Spitalele nu mai fac față, nici cimitirele, nici crematoriile”, a spus Miron Mitrea, duminică, la Realitatea PLUS.

Referitor la campania de vaccinare, acesta a spus: „În Franța a fost simplu, cu mesaje directe, fără politicieni, s-au vaccinat aproape 70%. Noi avem abia 30% cu mesaje precum cel cu doamna Frusinica. Lipsa de profesionalism este cel mai grav lucru în conducerea unei țări. S-au pierdut foarte mulți bani și vieți”.

„Președintele Klaus Iohannis m-a surprins în ultimii doi ani cu lipsa de profesionalism. Eu sunt foarte supărat pe președintele țării pentru modul în care a fost administrată pandemia. Văd că vor să dea vina pe Arafat, pe Gheorghiță. Nu, ei sunt niște executanți. Nu poate să spună că nu are nicio vină, că suntem un popor de proști. Nu îl putem scuti pe Klaus Iohannis de responsabilitatea majoră pe care o are. Și-a pierdut încrederea în fața poporului român și avem o situație dramatică la infectări și morți”, mai consideră Miron Mitrea.