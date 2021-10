Astăzi vi-l prezint pe domnul Manole Merchea, director al societății de termoficare SC ENET SA Focșani. Zis și „Merchea Terchea Berchea” sau „Dumnezeu”, pentru că atunci când a fost numit subprefect, în guvernarea Tăriceanu, le-a spus angajaților, la prima ședință: De azi înainte, eu sunt Dumnezeul vostru! Acest individ, surprins recent de reporterii Antena 1, în birou, beneficiind de un masaj cervical, că, mna, funcția de director, din 2013, al unui mastodont falimentar te apasă greu pe umeri (bine că nu îl apasă inghinal, că cine știe cum îl găseau reporterii) prinde sinecuri de la Revoluție încoace și nimeni nu pare să-l întrebe care sunt competențele sale de a conduce când Prefectura, când alte instituții de stat sau cu capital majoritar de stat. Cu pretenții de pamfletar, domnul Merchea mi-a răspuns, pe vremea când era subprefect iar Vrancea era sub zăpezi, să mă duc pe centură dacă nu sunt satisfăcut de prestația dânsului – absolut neremarcabilă. Distinsul domn, abonat la sinecurile pe bani publici, s-a remarcat doar prin miștouri la adresa presei și a contribuabililor din bani publici, angajat pe aproape 10 mii de lei lunar, ține în continuare instituțiile publice care depind de ENET, în frig, plângându-se la toți diriguitorii că n-are bani, așteptând, an de an, ca Guvernul sau Consiliul Local să pompeze bani cu nemiluita în mastodontul falimentar – la care, mai nou, administrator special este o doamnă condamnată penal pentru corupție. Mai nou, focșănenii primesc apă caldă și căldură cu program, ca în comunism, dar nimeni, nici un consilier local, fie el PSD, USR sau PNL, nu pare să fie deranjat de faptul că proștii de votanți tremură de frig în case și copiii lor în școli sau grădinițe. Iar domnul Merchea își face masaj cervical, apăsat fiind și de grija terenurilor, a conturilor și salariilor încasate lunar, după cum se poate lesne observa în declarația de avere. Cine-l ține în brațe pe acest individ care debordează de nesimțire? Liberalii, pe care îi bălăcărea în Consiliul Local Focșani, înainte să intre la guvernare și pe care acum îi cheamă la discuții pentru bani pompați în ENET iar ei se duc ca vițeii la poartă veche? Pesediștii din Consiliul Local Focșani care au toți vile și, implicit, centrale, și nu-i interesează de fraierii care tremură de frig? Sau poate însăși divinitatea, din moment ce individul e de neclintit din funcția din care, în afară de masaj cervical, nu se apleacă pentru nimic în lume.