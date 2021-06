Consilierul local vrâncean Vasile Dogaru (PNL) a cerut, în plenul ședinței Consiliului Local Răcoasa, transmiterea în direct, pe rețelele de socializare, a ședințelor legislativului local. Prin această cerință, spune Dogaru, toți cetățenii comunei, oriunde s-ar afla, ar putea fi la curent cu ce se întâmplă în localitate. Această propunere și alte probleme locale ridicate în cadrul ședinței nu au fost primite tocmai favorabil de aleșii PSD. ”În momentul în care am putut lua cuvântul, la punctul DIVERSE, am prezentat o serie de întrebări, mare parte din ele fiind adresate direct domnului primar al comunei Răcoasa, la marea majoritate nu am primit răspunsuri concrete. Am observat, spre marea mea dezamăgire, că o parte dintre domnii consilieri, nefiind obișnuiți cu prezența și intervenția cetățenilor din comunitate, sunt agresivi verbal și chiar deranjați de unele aspecte prezentate de cetățenii care iau parte la ședințele de consiliu local și nu sunt consilieri cu drept de vot. Am cerut, de asemenea, transparență, și am propus transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Local. Pentru acest lucru nu este nevoie de investiție mare și ar fi utilă și pentru alte adunări publice, pentru informarea directă a cetățenilor comunei Răcoasa. Chiar dacă nu am fost pe placul domnului primar și al unor consilieri PSD, eu voi continua să prezint în Consiliul Local problemele pe care mi le transmit oamenii din comună.”, susține consilierul local Vasile Dogaru. O problemă pentru Răcoasa, la fel ca în multe localități, o reprezintă gunoaiele. Consilierul liberal a propus ca deșeurile să fie transformate în combustibil solid, o soluție care ar putea fi pusă în practică de toate comunele de pe Valea Șușiței, printr-un proiect comun.

sursa video – Adevarul