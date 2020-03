Așa cum îi stă bine politichiei de pe Milcov și, în genere, politichiei românești, de fiecare dată când forțele de dreapta dau să se unească, se găsesc trădători la primul colț. Ne-am învățat că e ușor să dăm vina pe electorat pentru faptul că șeful PSD Vrancea, baronul nemuritor politic – Marian Oprișan – câștigă, de vreo 25 de ani, cam tot ce se poate câștiga în județ. Cu o cohortă de primari, cu oameni instalați în funcții în instituțiile cheie (Poliție, ANAF și alte instituții de control), cu influență printre parlamentarii de la București (nu numai cei din PSD), cu oameni din presa națională pe care-i are în simbrie, cu o avere colosală și necontrolat de nimeni, baronul dă lecții despre cum se exercită puterea chiar și când n-o ai. Chiar și când partidele de dreapta s-au unit și au câștigat puterea la București, Oprișan a rămas neclintit. Nu e vina electoratului cât, în egală măsură, a politicienilor vrânceni care i-au mâncat și-i ciugulesc, în continuare, din palmă. Istoricul relațiilor lui Oprișan cu așa zișii adversari politici este ridicol. Începând cu fostul mare PNȚCD din anii 1996 – 2000, când Oprișan conducea județul Vrancea de parcă partidul lui era la putere (țărăniștii puși în funcții de conducere în instituțiile de forță erau sclavii lui, agățați cu șantaj sau bani, oameni slabi și coruptibili), continuând cu Alianța DA PNL -PD conduă de tandemul Jan Vraciu – Săpunaru (acesta din urmă cel mai mare „blatist” al PNL) cu care Oprișan împărțea comunele înainte de alegeri, pe învoiala „două mie, una ție” dar care era și alimentat cu bani grei de la Consiliul Județean, prin firma de proiectare pe care o avea fostul deputat liberal și în care Oprișan pompa miliarde și terminând cu partidele mici unde, la fiecare scrutin, Oprișan punea candidat de paie ca să rupă voturile dreptei. Până în prezent, nici un politician nu a reușit să se mențină atât de înverșunat încât să îl dea jos pe Oprișan, indiferent de ce partid a exercitat guvernarea. Încercarea lui Ion Ștefan (deputat PNL și ministru al Dezvoltării) de a coaliza forțele de dreapta pentru a susține candidați comuni la primăria Focșani, CJ Vrancea, eventual alte primării din județ s-a născut talent și moare speranță. Asta din cauză că, atât Liviu Macovei (fost liberal cu șanse la Primăria Focșani, mătrășit din partid, fost USR – prezentat ca viitor candidat la Primăria Focșani și suspendat din partid pe motive puerile – victima jocurilor grețoase ale lui Dan Nichita – fost deputat PNȚCD, ajuns în USR Vrancea) cât și celelalte partide de dreapta (PMP – cu Sorin Hornea președinte – fost prefect slugoi de-al lui Oprișan), PNȚCD – care nu contează în ecuație și alte partide de buzunar nu vor putea aduce voturile necesare pentru ca PSD să fie bătut, și nu la scor, ci la limită, de o eventuală coaliție. Pe de altă parte, nici PNL Vrancea nu stă prea bine, deși sondajele se pare că arată altceva, însă, în interior, fricțiunile sunt mari. Mulți membri cu ștate vechi, care au muncit pe rupte pentru partid, sunt nemulțumiți de activitatea celor doi parlamentari care conduc filiala – Cătălin Toma, senator, Ion Ștefan -deputat, pentru că cei doi conduc discreționar și impun oameni și candidaturi cu care mulți liberali nu sunt de acord. Instituțiile încep să se umple de incompetenți puși pe pile, cumetrii și lingușeli iar asta se vede cu ochiul liber. Dacă luăm, de exemplu, orașul Panciu, unde se aude că va fi impus, de către Cătălin Toma, un fost pesedist – Mărăscu – în detrimentul consilierului județean Ovidiu Burdușa – actualmente secretar de stat în Departamentul Diaspora, sau alte eventuale candidaturi de prin comune ori funcțiile oferite unor liberali sau non-liberali, în baza unor negocieri ori pur și simplu pentru că au pupat dosul care trebuia, la momentul potrivit, putem afirma că PNL e sub amenințarea imploziei. Pentru că, spre deosebire de alți lideri, Oprișan nu s-a culcat niciodată pe sondaje, ci pe realitățile din teren. Și iată că, ultima făcătură politică – USR Vrancea, își stabilește candidați proprii – două no-name-uri care au treabă cu Vrancea li Focșaniul cum au eu cu baletul, candidați meniți să rupă voturi de la dreapta – pohta ce pohtește Oprișan. Unul dintre cei care a arătat că e om politic e Liviu Macovei, care, când și-a anunțat candidatura la Focșani ca independent, a lăsat o portiță declarând că, dacă un alt candidat al dreptei va veni cu dovezi, sondaje, are șanse mai mari, i se va alinia în lupta pentru înlăturarea PSD. Doar că orgoliile sunt prea mari, și de o parte și de alta, adevărata luptă cu PSD-ul trecând pe planul doi. Nu am soluții, pentru că nu e treaba mea de ziarist să le dau soluții politicienilor, dar pot să afirm că jocurile de culise și manevrele politicianiste nu-l vor da jos pe Oprișan. Doar convingerea și acțiunile în consecință – că Vrancea trebuie să scape de jugul economic și administrativ la care e supus de mai bine de 25 de ani – vor face ca baroniada să ia sfârșit.