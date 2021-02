Judecătoria Focșani a condamnat 7 vrânceni pentru fraudă la Referendumul pentru demiterea președintelui României, Traian Băsescu, din 2012. La acea vreme, cei 7 reprezentau Partidul Social Democrat Vrancea în secțiile din comunele Suraia și Tulnici, unde au fost semnalate nenumărate fraude electorale. La Suraia au apărut dovezi, în timpul zilei de votare, că mai multe persoane aveau deja semnate listele pe care ar fi trebuit să se înregistreze după vot. De altfel, fostul președinte al secției din Suraia a fost deja condamnat definitiv și a executat sentința în Italia. De asemenea, unul dintre pesediștii de vază, liderul organizației de tineret a PSD, angajat al Consiliului Județean Vrancea, în calitate de reprezentant al PSD (președinte de secție) în secția din Lepșa – Tulnici – acolo unde s-a înregistrat scorul neverosimil de 250 la sută prezență la vot, a fost și el condamnat la un an de închisoare, interdicția de a alege și de a fi ales precum și prestarea de muncă în folosul comunității la Adăpostul de Câini sau la adăposturile de noapte din Focșani. Dosarul este disjuns din dosarul de fraudă la Referendum al fostului președinte al PSD, Liviu Dragnea, aflat în închisoare.

Solutia pe scurt: 1. În baza art. 396 alin. (4) C.pr.pen. stabileşte inculpatului ARITON GEORGE, o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de pentru infracţiunea de falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale prevăzută de art. 391 alin. 1 şi art. 392 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. art. 66 alin. 1 C.pen., stabile?te în sarcina inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. stabile?te în sarcina inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 83 alin. 1, 3 C.pen. amână aplicarea pedepsei închisorii de 1 an, a pedepsei complementare ?i a pedepsei accesorii, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.. 85 alin. (1) din C.pen. pe durata termenului de supraveghere trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, de a căror verificare va răspunde Serviciul de Probaţiune Vrancea: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 85 alin. (2) lit. b C. pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul Ariton George va executa obligaţia de a presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 40 zile la una dintre următoarele entităţi din comunitate – Primăria Suraia sau Grădiniţa nr. 1 Suraia (entitatea şi tipul de activitate va fi decis de către consilierul de probaţiune). Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a amânării aplicării pedepsei prevăzute de art. 88 C.pen. . 2. În baza art. 396 alin. (4) C.pr.pen. stabileşte inculpatei POPA MARICICA o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale prevăzută de art. 391 alin. 1 şi art. 392 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. art. 66 alin. 1 C.pen., stabile?te în sarcina inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. stabile?te în sarcina inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 83 alin. 1, 3 C.pen. amână aplicarea pedepsei închisorii de 1 an, a pedepsei complementare ?i a pedepsei accesorii, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.. 85 alin. (1) din C.pen. pe durata termenului de supraveghere trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, de a căror verificare va răspunde Serviciul de Probaţiune Vrancea: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 85 alin. (2) lit. b C. pen., pe durata termenului de supraveghere inculpata Popa Maricica va executa obligaţia de a presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 40 zile la una dintre următoarele entităţi din comunitate – Primăria Suraia sau Grădiniţa nr. 1 Suraia (entitatea şi tipul de activitate va fi decis de către consilierul de probaţiune). Atrage atenţia inculpatei asupra cazurilor de revocare a amânării aplicării pedepsei prevăzute de art. 88 C.pen. . 3. În baza art. 396 alin. (4) C.pr.pen. stabileşte inculpatului VASILESCU ROMEO MARIAN, o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale prevăzută de art. 391 alin. 1 şi art. 392 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. art. 66 alin. 1 C.pen., stabile?te în sarcina inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. stabile?te în sarcina inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 83 alin. 1, 3 C.pen. amână aplicarea pedepsei închisorii de 1 an, a pedepsei complementare ?i a pedepsei accesorii, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.. 85 alin. (1) din C.pen. pe durata termenului de supraveghere trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, de a căror verificare va răspunde Serviciul de Probaţiune Vrancea: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 85 alin. (2) lit. b C. pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul Vasilescu Romeo Marian va executa obligaţia de a presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 30 zile la una dintre următoarele entităţi din comunitate – Primăria Suraia sau Grădiniţa nr. 1 Suraia (entitatea şi tipul de activitate va fi decis de către consilierul de probaţiune). Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a amânării aplicării pedepsei prevăzute de art. 88 C.pen. . 4. În baza art. 396 alin. (4) C.pr.pen. stabileşte inculpatului LAZĂR NECULAI, o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale prevăzută de art. 391 alin. 1 şi art. 392 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. art. 66 alin. 1 C.pen., stabile?te în sarcina inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. stabile?te în sarcina inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 83 alin. 1, 3 C.pen. amână aplicarea pedepsei închisorii de 1 an, a pedepsei complementare ?i a pedepsei accesorii, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.. 85 alin. (1) din C.pen. pe durata termenului de supraveghere trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, de a căror verificare va răspunde Serviciul de Probaţiune Vrancea: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 85 alin. (2) lit. b C. pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul Lazăr Neculai va executa obligaţia de a presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 30 zile la una dintre următoarele entităţi din comunitate – Primăria Suraia sau Grădiniţa nr. 1 Suraia (entitatea şi tipul de activitate va fi decis de către consilierul de probaţiune). Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a amânării aplicării pedepsei prevăzute de art. 88 C.pen. . 5. În baza art. 396 alin. (4) C.pr.pen. stabileşte inculpatului REPEDE IONUŢ, o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale prevăzută de art. 391 alin. 1 şi art. 392 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. art. 66 alin. 1 C.pen., stabile?te în sarcina inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. stabile?te în sarcina inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 83 alin. 1, 3 C.pen. amână aplicarea pedepsei închisorii de 1 an, a pedepsei complementare ?i a pedepsei accesorii, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.. 85 alin. (1) din C.pen. pe durata termenului de supraveghere trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, de a căror verificare va răspunde Serviciul de Probaţiune Vrancea: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 85 alin. (2) lit. b C. pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul Repede Ionuţ va executa obligaţia de a presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 30 zile la una dintre următoarele entităţi din comunitate – Primăria Suraia sau Grădiniţa nr. 1 Suraia (entitatea şi tipul de activitate va fi decis de către consilierul de probaţiune). Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a amânării aplicării pedepsei prevăzute de art. 88 C.pen. . 6. În baza art. 396 alin. (4) C.pr.pen. stabileşte inculpatului MATIŞAN DRAGOŞ, o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale prevăzută de art. 391 alin. 1 şi art. 392 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. art. 66 alin. 1 C.pen., stabile?te în sarcina inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. stabile?te în sarcina inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 83 alin. 1, 3 C.pen. amână aplicarea pedepsei închisorii de 1 an, a pedepsei complementare ?i a pedepsei accesorii, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.. 85 alin. (1) din C.pen. pe durata termenului de supraveghere trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, de a căror verificare va răspunde Serviciul de Probaţiune Vrancea: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 85 alin. (2) lit. b C. pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul Matişan Dragoş va executa obligaţia de a presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 30 zile la una dintre următoarele entităţi din comunitate – Primăria Foc?ani -Adăpostul de câini sau Primăria Foc?ani – Adăposturile de zi ?i noapte ”Crucea Ro?ie” (entitatea şi tipul de activitate va fi decis de către consilierul de probaţiune). Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a amânării aplicării pedepsei prevăzute de art. 88 C.pen. . 7. În baza art. 396 alin. (4) C.pr.pen. stabileşte inculpatului MILCOVEANU LUCICĂ o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale prevăzută de art. 391 alin. 1 şi art. 392 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. raportat la art. art. 66 alin. 1 C.pen., stabile?te în sarcina inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o perioadă de 2 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. stabile?te în sarcina inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 83 alin. 1, 3 C.pen. amână aplicarea pedepsei închisorii de 1 an, a pedepsei complementare ?i a pedepsei accesorii, pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C.pen., de 2 ani, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art.. 85 alin. (1) din C.pen. pe durata termenului de supraveghere trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere, de a căror verificare va răspunde Serviciul de Probaţiune Vrancea: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vrancea, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 85 alin. (2) lit. b C. pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul Milcoveanu Lucică va executa obligaţia presta o muncă neremunerată pe o perioadă de 30 zile la una dintre următoarele entităţi din comunitate – Biserica Sfântul Nicolae Lep?a sau Şcoala Generală cu Clasele I-IV Lep?a (entitatea şi tipul de activitate va fi decis de către consilierul de probaţiune). Atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a amânării aplicării pedepsei prevăzute de art. 88 C.pen. . În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., obligă pe inculpaţii Ariton Gheorghe, Popa Maricica, Vasilescu Romeo Marian, Lazăr Neculai, Repede Ionuţ, Matişan Dragoş şi Milcoveanu Lucică, la plata sumei de câte 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat (din care câte 300 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale).Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29.01.2021.

DE PRECIZAT CĂ DECIZIA ESTE ÎN PRIMĂ INSTANȚĂ