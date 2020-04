Un polițist care păzește centrul de carantină din Focșani, de la hotelul Unirea, a relatat, pe Facebook, un incident pe care l-a avut, azi noapte, cu un angajat al DSP Vrancea. Polițistul susține că angajatul DSP s-a comportat într-un mod arogant și neelegant, în același timp. Polițistul și-a chemat colegii în ajutor, iar cei de la rutier l-au pus să sufle în alcooltest. Nu mică le-a fost surpriza când au văzut că angajatul DSP se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării indicând o alcoolemie de 1,01 gr/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii i-au întocmit dosar penal. „31 martie 2020. Ora 23.45. Sînt în tură de aproape 4 ore, asta dacă nu pun în calcul faptul că am venit puțin mai devreme, m-a rugat colegul să îl schimb la 19.30, azi e ziua soției sale. Sînt la hotelul Unirea, unde este punct de carantină. Este liniște. Eu și colegul de la jandarmi stăm echipați cu mănuși și măști și ne omoară plictiseala. Mai bine plictiseala decît… Ora 23.50. În fața centrului apare o mașină. Se dă jos un nene și ne întreabă dacă știu ce este în hotel. Rămînem blocați. Explicăm omului ce și cum, dar omul nu este mulțumit. Ne tot scoate o legitimație de la DSP și o tot flutură în fața noastră de zici că este Mancuso de la FBI (un serial mai vechi pentru necunoscători). Ne reproșează că ar fi trebuit să intrăm în incintă și să știm dacă oamenii sînt mulțumiți, dacă au nevoie de ceva, dacă interacționează între ei. Explicăm omului că nu avem cum să intrăm, dar se vede că nu înțelege. Ne întreabă de vreo 6 ori dacă intră sau iese cineva. Nu de alta, dar nu pricepe. Tot scoate legitimația. Nu are mască, nu are mănuși de protecție, dar are legitimație. Ne tot întreabă de o cheie și o tot cere. Cheia se dă doar medicilor în cazul în care mai este adus cineva în carantină. Nu pricepe. În plus, ne spune că sîntem în subordinea lui și trebuie să dăm concursul. Tot vine în fața noastră iar noi tot căutăm cei 2 metri. Scoate iar legitimația. Consider că spectacolul durează prea mult (5 minute, dar am văzut și filme care durau mai puțin). Dau prin stație și vin colegii. I se pune și fiola. 1,01 la mie în aer expirat. Este dus la spital. 1 aprilie 2020. Ora 00.20. Eu și colegul ne închinăm cu 4 mîini.”, a scris polițistul, pe Facebook.