Suma jignitor de mică pe care o cheltuie statul pentru copiii cu nevoi speciale.
Parlamentarii se scaldă în bani în timp ce copiii suferă
SUMA ALOCATĂ PE ZI:
– 3,2 lei pentru elevii cu Cerințe Educaționale Speciale (CES)
– 4,3 lei pentru elevii cu CES și Certificat de Handicap (CH)
SUMA ALOCATĂ ÎNTR-UN AN:
– 3.806 lei pentru elevii cu CES
– 5.709 lei pentru elevii cu CES și CH
BANII ALOCAȚI ÎN URMĂTOARELE TREI LUNI
copii cu CES copii cu CES+CH
NOIEMBRIE 440 de lei 594 lei
DECEMBRIE 330 de lei 495 lei
IANUARIE 374 de lei 561 de lei
Un parlamentar consumă bani într-un an cât pentru două apartamente
Remunerație totală lunară: 12.000 de euro
Din care:
– 18.700 lei (3.670 euro), indemnizație brută
– 35.000 lei (6.870 euro), sumă forfetară
– 4.600 lei (902 euro), cazare
– 1.400 lei (274 euro), transport
– 700 de lei (137 euro), diurnă
Salariu anual: ~ 145.000 euro
Venit net lunar: 10.939 lei (2.146 euro)
Număr de zile de vacanță: 60 de zile vara și 30 de zile în perioada decembrie-ianuarie