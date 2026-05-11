Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi la Roma

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, luni, în premieră, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce a dispus de cehoaica Linda Noskova cu 6-2, 6-4.

Sorana a comentat, la cald, meciul și ceea ce urmează pentru ea.

„Contează și vârsta, experiența... Sunt foarte mulțumită cu felul în care am jucat astăzi, împotriva unei adversare dificile. Știam că trebuie să încep bine astăzi, ceea ce am făcut. Sunt foarte fericită că am închis meciul în două seturi și că sunt prima dată în sferturi la Roma”, a spus Sorana.

Întrebată în ce constă pentru ea frumusețea tenisului, Sorana a răspuns: Cred că puterea, ambiția și să înveți cum să suferi. Cred că este ceva foarte important în sport. Uneori nu ne gândim la asta, dar nu fiecare zi decurge bine. Trebuie să accepți asta, sunt lucruri pe care le-am învățat după mulți ani în circuit. Este o bucurie să fiu aici, mă simt ca acasă și sunt foarte fericită că voi avea parte de încă un meci aici, în sferturi”, a spus Sorana Cîrstea la finalul duelului.