Moment istoric la Cupa Mondială! Trump și Infantino vor înmâna împreună trofeul câștigătoarei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 10:39

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat într-un interviu acordat postului american FOX că Donald Trump va fi prezent la finala Cupei Mondiale și va participa la ceremonia de premiere alături de oficialul forului mondial.

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