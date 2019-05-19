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FOTO Judo: sportivii vrânceni, medaliați la Cupa României

19 mai 2019, 07:33
judo dramba surla zisu

judo dramba surla zisu

Articol scris de Stancu Catalin

Poiana Brașov găzduiește, zilele acestea, Cupa României la Judo. Sportivii focșăneni și-au demonstrat, din nou, valoarea, și se întorc acasă cu o ”recoltă” bogată de medalii. Doi sportivi de la CSM Focșani 2007 - Bogdan Drâmbă, la categoria 60 kg, și Laris Borș, la categoria 66 kg - au obținut medaliile de aur. Cei doi sportivi se pregătesc cu sensei Iulian Surlă. Alți trei sportivi de la CSS Focșani au obținut medalii de bronz. Este vorba de Ramona Micula, categoria 48 kg, Mircea Tomescu, categoria 60 kg, și Claudiu Neagu, categoria 66 kg. Aceștia sunt antrenați de Dumitru Sandu Zisu.[gallery size="medium" ids="78633,78634,78635,78636,78637,78638"]

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