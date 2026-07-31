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Sport· 1 min citire
CFR Cluj a spălat ruşinea echipelor româneşti în Conference League
CFR Cluj rămâne în cupele europene
Publicat31 iul. 2026, 08:48
Sursărealitatea.net
Echipa CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea armeană Alashkert, calificându-se în turul al treilea preliminar din Conference League.
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