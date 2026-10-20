Vremea în România: temperaturi peste normal și ploi abundente în nord-est până pe 2 noiembrie

Temperaturile vor fi ușor peste normale pe întreg teritoriul României până pe 2 noiembrie, cu ploi mai abundente în nord-est. Ulterior, vremea se va normaliza progresiv.
În prima jumătate a lunii noiembrie, condițiile meteo vor fi marcate de valori termice superioare celor specifice sezonului și de un regim pluviometric excedentar, în special în regiunile de nord-est.
Potrivit prognozei pe termen mediu, în intervalul 19–26 octombrie temperaturile se vor situa ușor peste valorile normale pe întreg teritoriul țării. Abaterile cele mai pronunțate sunt estimate pentru nord-est.
În aceeași perioadă, cantitățile de precipitații vor depăși normele climatologice în toate regiunile, cu un accent deosebit în partea de nord-est a României.
Pentru săptămâna următoare, 26 octombrie – 2 noiembrie, meteorologii estimează că temperaturile medii vor rămâne ușor peste cele normale, mai ales în regiunile nord-estice. Precipitațiile se vor situa însă în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Din 2 noiembrie, tendința de încălzire va dispărea. Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile până pe 9 noiembrie. Cantitățile de precipitații se vor încadra, de asemenea, în jurul valorilor obișnuite.
Această tendință se va menține și în intervalul 9–16 noiembrie, când mediile termice și pluviometrice vor fi specifice perioadei pe întreg teritoriul României.