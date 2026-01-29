Trei civili uciși după un nou atac cu drone în regiunea Zaporojie

Ruşii au lansat atacuri cu drone asupra cartierelor rezidenţiale din Vilniansk

Dronele rusești au lovit cartiere rezidențiale din regiunea Zaporojie, ucigând două femei și un bărbat și provocând incendii în mai multe locuințe. Atacul vine în timp ce delegațiile Rusiei și Ucrainei se pregătesc pentru reluarea negocierilor de pace la Abu Dhabi.

UPDATE 8:30 - Sistemul energetic al Ucrainei, sub presiune maximă din cauza gerului și atacurilor rusești

Următoarele trei săptămâni de iarnă vor fi cele mai dificile pentru sistemul energetic al Ucrainei, din cauza temperaturilor scăzute și a atacurilor rusești asupra infrastructurii, transmite Mediafax.

Avertismentul a fost transmis miercuri de Andrii Gerus, președintele Comisiei pentru energie, locuințe și servicii comunale din Parlamentul Ucrainei, în cadrul unei intervenții la telemaratonul național United News. În același timp, oficialul spune că Rusia nu dă semne că ar dori pace sau un armistițiu, nici măcar unul energetic, iar atacurile asupra Ucrainei continuă constant, indiferent de condițiile meteo.

„Nu am nicio informație care să indice că un armistițiu energetic este iminent. Dacă se va întâmpla, va fi un lucru bun. Dar, în acest moment, trebuie să ne pregătim pentru ce este mai rău, pe baza situației actuale”, a declarat politicianul, citat de Interfax-Ukraine.

Potrivit acestuia, următoarele trei săptămâni vor fi cele mai dificile din punct de vedere energetic, din cauza gerului și a bombardamentelor constante. „Trebuie să înțelegem clar că perioada următoare nu va fi ușoară. Trebuie să rezistăm și să trecem peste aceste săptămâni”, a spus oficialul ucrainean.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Trei persoane au murit în urma atacurilor ruseşti în regiunea Zaporojie, în centrul-estul Ucrainei, a anunţat joi dimineaţă guvernatorul acesteia.

„Ruşii au lansat atacuri cu drone asupra cartierelor rezidenţiale din Vilniansk (...) Două femei şi un bărbat au fost ucişi, iar un alt bărbat a fost rănit”, a declarat Ivan Fedorov pe reţeaua de socializare Telegram.

„Locuinţe au fost distruse şi au izbucnit incendii”, a adăugat el.

Delegaţiile ucraineană şi rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Au fost primele negocieri directe cunoscute între Moscova şi Kiev cu privire la planul american de soluţionare a conflictului. Discuţiile ar trebui să se reia duminică la Abu Dhabi.

Până atunci, Rusia continuă atacurile zilnice, făcând victime civile şi afectând în special infrastructura energetică.

În noaptea de marţi spre miercuri, astfel de atacuri au provocat trei morţi în ţară, dintre care doi în suburbia Kievului, potrivit autorităţilor locale.

Bilanţul unui atac rus cu drone, marţi, împotriva unui tren de călători în estul Ucrainei a fost ridicat la şase morţi, faţă de cinci anterior, a indicat miercuri seara parchetul din Harkov.