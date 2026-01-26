Tragedie în județul Brașov: un pompier a intervenit la accidentul în care și-a pierdut copilul

Un pompier a intervenit la accidentul în care și-a pierdut copilul

Un accident rutier de o gravitate extremă a avut loc în comuna Poiana Mărului, județul Brașov, unde o fată de 14 ani și-a pierdut viața, iar alți patru copii au fost răniți, după ce autoturismul cu care se deplasau spre școală s-a răsturnat într-o râpă, pe un drum abrupt și acoperit de gheață.

În mașină se aflau cinci copii, peste capacitatea autoturismului. Vehiculul era condus de un bărbat de 38 de ani, unchiul fetei decedate, care s-a oferit să îi ducă la școală, în condițiile în care microbuzul școlar nu ajunge în zona în care locuiesc copiii, pe dealurile din localitate.

Drumul până la școală, de peste doi kilometri, este dificil, mai ales pe timp de iarnă. Deși șoferul echipase autoturismul cu dispozitive antiderapante, într-o curbă mașina a derapat pe gheață și s-a răsturnat într-o râpă. Fata, aflată pe locul din dreapta față, a suferit răni extrem de grave.

La intervenție a fost trimis chiar tatăl adolescentei, pompier de profesie. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, copilul nu a mai putut fi salvat. Intervenția echipajelor de urgență a fost îngreunată de condițiile meteo.

Din cauza gheții, autospecialele nu au putut ajunge imediat la locul accidentului și s-au oprit la aproximativ un kilometru distanță, salvatorii fiind nevoiți să continue pe jos. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.