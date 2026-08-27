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Social· 1 min citire
Peripețiile unui șofer român de TIR: Blocat în pădure din cauza GPS-ului
FOTO: Arhivă
Publicat27 aug. 2026, 15:20
Actualizat27 aug. 2026, 15:24
Într-o încercare disperată de a ieși din impas, bărbatul a abandonat semiremorca și și-a continuat drumul doar cu capul tractor
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