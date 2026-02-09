Sute de focșăneni, revoltați că în unele zone rezidențiale nu au asfalt, deși plătesc taxe și impozite maxime

Sute de focșăneni sunt revoltați pentru că în două din cartierele rezidențiale ale municipiului reședință de județ, „La Livadă” și în zona „Valter Mărăcineanu”, nu există străzi asfaltate, canalizare și nici apă curentă.În această perioadă ploioasă, dar și iarna când este zăpadă sau vara când praful pune stăpânire pe străzile Alunului, Cireșului sau Prunului, localnicii sunt disperați. Primii oameni și-au construit case în aceste cartier care s-a dorit a fi unul de lux în urmă cu 15 – 20 de ani. Din păcate, Primăria Focșani nu a reușit nici până acum să rezolve problemele legate de apa curentă, cele privind canalizarea, respectiv asfaltarea drumurilor. „Așteptăm și noi de foarte mulți ani însă nu se face nimic. S-au majorat taxele și impozitele, iar noi plătim la fel care stau în centrul orașului. Nu este corect, mai ales că nu avem condiții deloc”, a precizat Marius S., unul dintre cetățenii nemulțumiți.Alți locatari spun că s-au obișnuit cu situația actuală, s-au adaptat, așa că nu mai au așteptări. Probabil pentru a nu fi dezamăgiți. Orice surpriză în sens bun, nu poate fi decât trecerea către normalitate.Pe de altă parte, dacă tot nu se pune asfalt în Focșani, crește numărul gropilor și intervențiilor la rețelele de încălzire. Ca bonus, bolarzii puși în anul 2024 pe B-dul Unirii din Focșani nu au funcționat la parametri optimi decât foarte puțin timp. În rest, au provocat daune mașinilor, iar firma responsabilă abia acum s-a gândit să-i repare, după aproape 2 ani de la primele sesizări ale cetățenilor.(Cristi IRIMIA)