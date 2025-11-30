SUA iau în calcul acțiuni de forță în Venezuela: planul inițial pentru înlăturarea lui Maduro
SUA iau în calcul acțiuni de forță în Venezuela: planul inițial pentru înlăturarea lui Maduro
SUA iau în calcul acțiuni de forță în Venezuela: planul inițial pentru înlăturarea lui Maduro
Venezuela se află sub blocadă maritimă și aeriană, iar tensiunile dintre Washington și regimul Maduro cresc de la o zi la alta. Potrivit presei americane, în culise se duc negocieri intense, în timp ce Statele Unite continuă să-i ceară președintelui venezuelean să renunțe la putere.
SUA iau în calcul acțiuni de forță în Venezuela: planul inițial pentru înlăturarea lui Maduro
Reacția Caracasului a venit rapid, după ce Donald Trump a avertizat că spațiul aerian al Venezuelei este închis. Ministerul de Externe venezuelean a catalogat declarația drept „o amenințare colonialistă, ilegală și nejustificată”. Ca gest de provocare, forțele aeriene ale Venezuelei au organizat un spectacol aviatic în orașul Maracay.
Conform informațiilor publicate de Wall Street Journal, Statele Unite ar fi pregătite să recurgă la forță pentru a-l înlătura pe Nicolas Maduro, în cazul în care acesta nu cedează voluntar puterea. Surse oficiale citate de publicație susțin că primul pas avut în vedere ar fi lansarea unor operațiuni secrete menite să destabilizeze regimul de la Caracas.
Citește și:
- 20:43 - Crimă în Timișoara de Ziua Femeii: un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama și a fost imobilizat de vecini
- 19:54 - Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii din 8 martie
- 17:49 - Accident mortal în Argeș: un șofer beat și cu permisul suspendat a provocat o tragedie
- 17:28 - 183 de români din Qatar, repatriați cu un zbor charter pe ruta Riad–București
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News