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Șoferi prinși beți la volan, cu dosare penale în Vrancea
Foto: Arhivă
Doi bărbați au fost depistați sub influența alcoolului pe drumurile județului și au fost trimiși la recoltare de probe biologice
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