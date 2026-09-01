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Șoferi prinși beți la volan, cu dosare penale în Vrancea

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 1 sept. 2026, 09:14

Doi bărbați au fost depistați sub influența alcoolului pe drumurile județului și au fost trimiși la recoltare de probe biologice

La data de 28 august, în jurul orei 20:44, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea au oprit un bărbat de 43 de ani care conducea un autoturism pe DN2 E85, în localitatea Tișița. Testarea cu etilotestul a arătat o valoare de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Al doilea caz, în aceeași noapte

În noaptea de 29 august, la ora 01:38, polițiștii de la Secția 9 Poliție Rurală Odobești au depistat un bărbat de 28 de ani care conducea pe DN 2M, în localitatea Broșteni. Aparatul etilotest a indicat 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambii șoferi au fost conduși la o unitate medicală pentru recoltarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosare penale pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

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