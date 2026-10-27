Primăria Focșani reia ridicarea mașinilor parcate neregulamentar

Publicat 27 oct. 2026, 10:01 Sursă Vrancea24

Primăria Municipiului Focșani a anunțat reluarea acțiunilor de ridicare a autovehiculelor parcate în locuri nepermise. Serviciul, coordonat de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, este funcțional începând cu 26 octombrie 2026.

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