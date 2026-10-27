Primăria Focșani reia ridicarea mașinilor parcate neregulamentar

Primăria Municipiului Focșani a anunțat reluarea acțiunilor de ridicare a autovehiculelor parcate în locuri nepermise. Serviciul, coordonat de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, este funcțional începând cu 26 octombrie 2026.
Administrația locală a precizat că intervențiile se vor concentra în zonele unde staționarea neregulamentară blochează circulația rutieră sau accesul autospecialelor de intervenție și al operatorului de salubrizare. Prioritate au, de asemenea, locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități și cele aferente parcărilor rezidențiale.
Operațiunile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor se desfășoară în intervalul orar 06:00 – 22:00. Pentru recuperarea autovehiculului, deținătorul legal trebuie să se prezinte la Poliția Locală Focșani cu documentele de identitate pentru achitarea cheltuielilor de ridicare și, după caz, a tarifului de depozitare.
Ulterior, proprietarul se deplasează la depozitul situat pe strada Mărășești nr. 72, având asupra sa chitanța și documentele menționate. Eliberarea vehiculului se face pe baza semnării procesului-verbal de primire.
Tariful pentru recuperarea autovehiculului ridicat este de 500 de lei. Depozitarea costă 50 de lei pe zi, tariful fiind aplicabil după împlinirea unui termen de 48 de ore de la dispunerea măsurii de ridicare.
În cazul în care deținătorul se prezintă în timpul operațiunilor de ridicare, înainte de finalizarea acestora, poate achita pe loc un tarif de 100 de lei, TVA inclus, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de ridicare.