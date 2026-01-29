Preparatul care te face mai "inteligent", recomandat de medicul neurochirurg Vlad Ciurea

Renumitul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este ciorba care te face „mai inteligent”

Renumitul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este ciorba care te face „mai inteligent”. Acesta a numit preparatul „ciorba inteligenței” și a explicat ce conține și de ce este atât de important să se afle în meniul oamenilor.

Potrivit reputatului neurochirurg Vlad Ciurea, sănătatea cerebrală începe cu alegeri alimentare simple, iar una dintre ciorbele regăsite în meniul a milioane de români ajută la menținerea memoriei, concentrării și clarității mentale. Este vorba despre ciorba de pește, care conține conține Omega-3, fosfor, iod și proteine.

Creierul, un organ extrem de complex, consumă 20% din energia zilnică, deși reprezintă doar 2% din greutatea corpului. „Ceea ce mâncăm ajunge să ne influențeze neuronii. O alimentație nesănătoasă poate suprasolicita organismul și afecta funcțiile cognitive”, a explicat dr Vlad Ciurea, potrivit CSID.

Ciorba de pește, denumită simbolic de dr. Ciurea „ciorba inteligenței”, este unul dintre cele mai bune exemple de aliment care susține sănătatea creierului. Această rețetă tradițională românească, întâlnită frecvent în comunitățile pescărești, păstrează toate beneficiile nutritive ale peștelui, fiind o sursă bogată de acizi grași Omega-3, fosfor, iod și proteine de calitate.

„Neuronii comunică între ei prin impulsuri electrice și chimice, iar membranele lor celulare au nevoie de grăsimi de bună calitate, precum Omega-3, pentru a funcționa optim”, explică dr. Vlad Ciurea.

Acizii grași Omega-3 contribuie la flexibilitatea membranelor celulare și la transmiterea rapidă a informației, iar lipsa lor poate duce la oboseală mentală și scăderea performanțelor cognitive. Peștele este, de asemenea, o sursă importantă de fosfor și iod. Fosforul susține procesele energetice ale celulelor nervoase, favorizând claritatea mentală. Iodul, indispensabil pentru funcționarea glandei tiroide, influențează energia și concentrarea.

Proteina ușoară: o alegere inteligentă Spre deosebire de carnea roșie, peștele se digeră rapid, permițând creierului să beneficieze de un flux sanguin constant.

„Digestia grea direcționează sângele către stomac, diminuând concentrarea mentală. Alimentele ușor digerabile, precum ciorba de pește, mențin mintea limpede”, subliniază dr. Ciurea.

Pentru a maximiza beneficiile, ciorba de pește trebuie preparată simplu, fără excese de grăsimi, folosind legume și verdețuri proaspete. Fierberea lentă ajută la extragerea mineralelor din oasele peștelui, transformând zeama într-un concentrat nutritiv. Spre deosebire de peștele prăjit sau procesat, ciorba este o opțiune blândă pentru organism.