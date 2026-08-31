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Podcasturile Realitatea – Ceva-n PLUS: Dr. Anca Panaitescu explică riscurile amânării sarcinii

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 31 aug. 2026, 10:48

În podcastul „Ceva-n PLUS”, Dr. Anca Panaitescu explică ce riscuri poate aduce amânarea sarcinii și de ce vârsta influențează fertilitatea și evoluția unei sarcini.

„Faptul că amâni sarcina pentru mai târziu, și asta o fac femeile din diverse considerente, scade șansa de a obține o sarcină, crește riscul de anomalii cromozomiale, crește riscul de probleme, de pierderi de sarcină, de naștere prematură, de preeclampsie, de diabet. Cu cât amâni mai mult, cu atât riscurile cresc.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 4 septembrie, de la ora 15:00.

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