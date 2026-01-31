O adolescentă de 18 ani a fost găsită moartă într-o locuință din Tulcea; poliția a demarat ancheta
O adolescentă de 18 ani a fost găsită moartă într-o locuință din Tulcea; poliția a demarat ancheta
O adolescentă de 18 ani a fost găsită moartă într-o locuință din Tulcea; poliția a demarat ancheta
O tânără de 18 ani a fost descoperită decedată vineri după-amiază într-o locuință din Tulcea, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții, a anunțat sâmbătă Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea.
Apelul la 112 a fost făcut de către persoane din apropiere, iar polițiștii împreună cu echipajul Serviciului de Ambulanță Județean s-au deplasat de urgență la fața locului. La sosire, oamenii legii au confirmat decesul și au identificat victima ca fiind o tânără din Babadag.
Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorilor, pentru a stabili cauzele și împrejurările exacte ale decesului. Ancheta va include audieri și expertize medico-legale pentru clarificarea situației.
Citește și:
- 20:49 - Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
- 19:53 - Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
- 19:13 - Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă
- 18:28 - Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News