Internet gratuit la bordul avioanelor TAROM? Costurile ar putea ajunge la un milion de euro

Costurile ar putea ajunge la un milion de euro

Într-o eră dominată de tehnologie și conectivitate permanentă, accesul la internet în avion rămâne, pentru mulți pasageri, un serviciu scump sau chiar inexistent.

Deși cererea este tot mai mare, în special din partea celor care călătoresc în interes de serviciu, companiile aeriene susțin că oferirea gratuită a internetului implică costuri ridicate, greu de justificat mai ales pe zborurile scurte.

Cu toate acestea, compania națională TAROM analizează posibilitatea introducerii accesului gratuit la internet la bordul aeronavelor sale. Primul pas în această direcție ar urma să fie echiparea avionului prezidențial cu un astfel de sistem.

Accesul la internet în timpul zborului, la altitudine de croazieră, diferă semnificativ de la o companie aeriană la alta. Serviciul nu este încă standardizat și nu este disponibil pe toate rutele sau tipurile de aeronave.

Potrivit specialiștilor din industrie, instalarea echipamentelor necesare, în special pe aeronavele mai vechi, poate costa până la un milion de euro. La această sumă se adaugă cheltuieli lunare consistente pentru abonamentul de conectivitate prin satelit.

La nivel global, doar opt companii aeriene oferă internet gratuit la bord, iar dintre acestea, doar una operează și zboruri din România. Majoritatea operatorilor aerieni pun la dispoziție Wi-Fi contra cost, iar în unele cazuri accesul este condiționat de clasa tarifară.

De exemplu, serviciul poate fi inclus pentru pasagerii de la clasa business, dar nu și pentru cei de la economic. Există însă și companii care nu oferă deloc acces la internet în timpul zborului, nici măcar pentru servicii de mesagerie.

Diferențele sunt resimțite în special de pasagerii care călătoresc frecvent sau în interes profesional, dar și de cei care își doresc să rămână în contact cu familia sau să își petreacă timpul online pe durata zborului.