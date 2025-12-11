Haos politic la Sofia! Bulgaria își alege pentru a opta oară Guvernul în doar patru ani, chiar înainte de trecerea la euro

Bulgaria își alege pentru a opta oară Guvernul

Premierul Bulgariei, Rosen Jeleazkov, a anunțat joi că își depune mandatul, după mai multe săptămâni în care străzile marilor orașe au fost pline de protestatari nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara.

Decizia a venit chiar înainte ca Executivul să fie supus unui nou vot de încredere, al șaselea de când guvernul a preluat puterea, în ianuarie. Jeleazkov a declarat că nu se teme de vot și că este convins că ar fi primit sprijinul parlamentar, dar a subliniat că legitimitatea reală trebuie să vină de la cetățeni.

Potrivit acestuia, în condițiile în care străzile cer schimbare, un vot tehnic în Parlament nu mai are aceeași valoare.Bulgaria se confruntă cu o instabilitate politică severă de aproape patru ani.

În acest interval au fost organizate deja șapte alegeri parlamentare: în aprilie, iulie și noiembrie 2021, apoi în octombrie 2022, aprilie 2023, iunie 2024 și, cel mai recent, în octombrie 2024. Demisia premierului deschide acum drumul celui de-al optulea scrutin.

Protestele de amploare izbucnite în noiembrie au fost alimentate inițial de o propunere bugetară contestată, care majora taxele pentru mediul privat și redirecționa mai multe fonduri către sectorul public. Deși bugetul a fost scânteia, manifestațiile au depășit rapid sfera economică.

Nemulțumirea populației s-a concentrat pe lipsa de transparență, pe acțiunile guvernului și pe dorința tot mai puternică de schimbare. În scurt timp, protestele s-au transformat într-o mișcare națională care cere reforme profunde și o nouă clasă politică, exact într-un moment crucial pentru Bulgaria, care se pregătește să adopte moneda euro.