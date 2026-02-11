Glumă periculoasă la 112, sancționată dur. Doi tineri din Constanța, amendați după ce au anunțat un accident inexistent
Echipaje de poliție, pompieri și ambulanță au fost mobilizate în noaptea de marți spre miercuri, după un apel la numărul unic de urgență 112, care anunța că o mașină s-ar fi răsturnat de pe un pod, în localitatea Sinoie, județul Constanța.
Sesizarea s-a dovedit ulterior falsă, fiind făcută de doi tineri care au recunoscut că a fost doar o „glumă”. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, apelul a fost preluat de Compartimentul Apeluri de Urgență, fiind alertați imediat polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Cogealac, care s-au deplasat la adresa indicată.
La rândul său, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a trimis la fața locului o autospecială de pompieri, un echipaj de descarcerare și două echipaje medicale – SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean Constanța – după ce apelantul a susținut că o persoană ar fi fost încarcerată.
Verificări fără rezultat: accidentul nu a existat
Forțele de intervenție au verificat zona indicată, precum și împrejurimile localităților Sinoie și Mihai Viteazu, fără a găsi vreun autoturism implicat sau vreo victimă. „S-a constatat inexistența evenimentului rutier, nefiind depistate autoturisme sau victime”, a transmis IPJ Constanța.
În urma investigațiilor, polițiștii i-au identificat pe apelanți: doi tineri, în vârstă de 16 și 20 de ani, ambii din localitatea Sinoie. Aceștia au declarat că au sunat la 112 pentru a face o glumă.
Amenzi de mii de lei pentru apel fals
Pentru fapta lor, minorul de 16 ani a fost sancționat cu o amendă de 2.000 de lei, iar tânărul de 20 de ani cu 4.000 de lei. Reprezentanții IPJ Constanța au atras atenția asupra gravității unor astfel de gesturi:
„Acest incident trage un nou semnal de alarmă asupra responsabilității civice. Deși sancțiunile sunt considerabile, costul real al unei astfel de fapte nu se măsoară doar în bani, ci în secunde vitale.
Un operator 112 blocat într-o convorbire falsă este un operator indisponibil pentru o urgență reală”, se arată în comunicatul instituției. Autoritățile reamintesc că apelurile false la 112 pot pune în pericol vieți și sunt sancționate sever de lege.
