Fată de 15 ani, moartă după ce a căzut de pe bloc, în timp ce încerca să-și facă selfie

Anchetă de proporții în capitală după ce o tânără de 15 ani a murit. Potrivit surselor, aceasta era pe acoperișul unui bloc alături de alți doi prieteni și voiau să facă mai multe poze. Într-un moment de neatenție însă, victima a alunecat și a căzut în gol.

Tragedia a avut loc noaptea trecută în jurul orei 3:00, în cartierul Pantelimon, în sectorul 2 al Capitalei. Potrivit primelor date, un grup de trei minori au urcat aici pe terasa acestui bloc cu intenția de a face poze.

Ei bine, la un moment dat, această tânără în vârstă de 15 ani le-ar fi zis celor doi băieți să îi țină geanta pentru că voia să se îndepărteze de grup și, potrivit surselor, aceasta s-ar fi urcat pe terasa blocului chiar acolo sus și, într-un moment de neatenție, ar fi făcut un pas greșit și a alunecat și a căzut în gol.

Forțele de ordine și salvatorii au ajuns în cel mai scurt timp la fața locului, însă nu au avut ce să facă și au fost nevoiți să constate decesul tinerei în vârstă de 15 ani. Inclusiv o anchetă a fost deschisă în acest sens și acum se reface șirul evenimentelor pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate.