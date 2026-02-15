Două persoane găsite decedate astăzi într-o locuință din Sihlea. Anchetă deschisă pentru ucidere din culpă

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, în jurul orei 11:30, polițiștii au fost sesizați prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că două persoane ar fi decedate în interiorul unui imobil.La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și cadre medicale, care au constatat decesul unui bărbat în vârstă de 38 de ani și al unei femei de 24 de ani. Cei doi au fost găsiți în baia locuinței. În urma primelor verificări, oamenii legii nu au identificat urme vizibile de violență pe corpurile victimelor. Din datele preliminare, există indicii privind o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, în contextul utilizării pentru încălzire a unui instant conectat la o butelie de gaz. Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Vrancea pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza decesului.În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.