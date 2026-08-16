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De la 37 de grade la 19: schimbare bruscă a vremii în România. Elena Mateescu: „Marți se va răci accentuat”

Vreme/ Colaj foto AI

Vreme/ Colaj foto AI

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat16 aug. 2026, 16:58
Actualizat16 aug. 2026, 17:00
SursăRealitatea PLUS

Este cod galben de caniculă în majoritatea zonelor țării. Meteorologii anunță pentru zilele următoare temperaturi care ajung la 37 de grade. De marți însă, temperaturile vor scădea brusc.

"Vorbim astăzi și mâine de temperaturi ridicate pentru această perioadă. Astăzi, un cod galben pentru șase județe din partea de vest-nord-vest, mâine în extindere aria de cod galben, respectiv Banat, Crișana, Maramureș, partea de vest și sud-vest a Olteniei și cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și nord-estul Moldovei.

Astăzi, maxime de până la 33-35°, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în Câmpia de Vest. Mâine, tot aici, posibil cele mai ridicate valori, 37°C. Mâine, în mod deosebit, este posibil să consemnăm și disconfort termic în vestul și în extremitatea sud-vestică a țării, având în vedere posibilitatea ca, la nivel local, indicele temperatură-umezeală să atingă pragul critic de 80 de unități.

De luni seară și luni noapte, deci noaptea de luni spre marți, până și marți seară la ora 21:00, vorbim și de fenomene de instabilitate, asociate și cu intensificări ale vântului, rafale de 40-50 km/h, local 50-60 km/h, perioade de instabilitate cu averse care pot cumula 15-20 l/m² , la nivel local 20-25 l/m², cu precădere în jumătatea de nord a țării.

Marți se va răci accentuat, în special în partea de nord, centru, vest și sud-vest, temperaturile maxime fiind cuprinse între 19 până la 28°, iată diferențe semnificative cu mai mult de 8-10°, cele mai coborâte valori fiind de așteptat în zonele nordice”, a declarat duminică pentru Realitatea PLUS directorul ANM, Elena Mateescu. 

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