Cine ar fi putut să oprească ororile din Lagărul Morții. Bătrânii chinuiți, plasați în casele din patru comune ale județului Bihor

Publicat 1 iul. 2026, 19:20 Actualizat 1 iul. 2026, 19:21 Sursă realitatea.net

Patru primari din fieful lui Ilie Bolojan ar fi putut să oprească ororile din lagărul morții din Bihor. Potrivit anchetatorilor, batranii chinuiti au fost plasați în imobile din comunele bihorene Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni.

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