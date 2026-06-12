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Carnagiu pe o autostradă din Ungaria: șapte morți după ce un microbuz s-a izbit violent de un camion
Ambulanță
Un grav accident rutier produs pe autostrada M1 din Ungaria s-a soldat cu moartea a șapte persoane și rănirea gravă a altor două. În tragedie a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau persoane ce aveau asupra lor documente românești și moldovenești.
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