Bruxellesul avertizează SUA după capturarea lui Maduro: UE apără suveranitatea teritorială, inclusiv în cazul Groenlandei

UE apără suveranitatea teritorială, inclusiv în cazul Groenlandei

Uniunea Europeană a reacționat luni atât la capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, cât și la recentele amenințări ale președintelui american Donald Trump legate de Groenlanda.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a subliniat că UE se așteaptă ca partenerii săi internaționali să respecte principiile fundamentale ale suveranității și integrității teritoriale, relatează AFP, citată de Agerpres.

„UE va continua să apere principiile suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor”, a declarat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt pentru politica externă a Uniunii Europene.

Aceasta a precizat că respectarea acestor principii este cu atât mai importantă „dacă integritatea teritorială a unui stat membru al UE este pusă sub semnul întrebării”.

Reacția Bruxellesului vine după ce președintele american Donald Trump și-a reiterat, duminică seara, dorința ca Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să treacă sub controlul Statelor Unite, în pofida apelului premierului danez Mette Frederiksen ca Washingtonul să „înceteze amenințările” privind anexarea insulei.

„Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securității naționale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideți să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile”, le-a declarat Donald Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.