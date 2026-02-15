Alexandra Păcuraru, în mijlocul oamenilor care simt că votul și speranțele le-au fost furate - VIDEO

Povești de viață impresionante din România Suverană.

Povești de viață impresionante din România Suverană. Tatăl unui copil a făcut mărturii emoționante și a stat de vorbă cu Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, căreia i-a povestit despre viața grea pe care o duce.

Bărbatul a mărturisit că a fost nevoit să plece în străinătate din cauza greutăților și că nu va mai merge la vot după ce sistemul l-a eliminat pe Călin Georgescu.

„Sunt stabilit în Marea Britanie de 10 ani. Mereu zic că mai stau un an… Am votat și în al doilea tur tot cu Călin Georgescu, dar din păcate voturile noastre sunt nule. Nu știu pe viitor dacă voi mai vota, că văd că nu are niciun rost.”

Ce a greșit omul ăsta? În țara asta suntem milioane de români plecați prin țări străine. Ei ne-au gonit… Sistemul ăsta care a dublat taxele pentru ei, pentru pensiile lor, ca să trăiască ei mai bine, iar noi o ducem din ce în ce mai rău. Ce facem? Nepoții noștri ajung străini în țara lor”, a afirmat românul obidit.