Alertă pe aeroportul din Barcelona. Un avion Turkish Airlines a aterizat de urgență după o amenințare cu bombă

Alertă pe aeroportul din Barcelona

Un avion al companiei Turkish Airlines a fost nevoit să aterizeze de urgență, joi, pe aeroportul El Prat din Barcelona, după ce la bord a fost semnalată o amenințare cu bombă. Incidentul a declanșat o intervenție amplă a forțelor de securitate, a anunțat Garda Civilă spaniolă, citată de agenția EFE.

Aeronava, care efectua un zbor din Turcia către Spania, a fost direcționată către o zonă de staționare securizată imediat după aterizare. Pasagerii au debarcat în siguranță și au fost conduși într-o zonă protejată, a precizat Protecția Civilă, care a activat planul de urgență Aerocat pentru gestionarea situației de risc.

Operatorul aeroportuar Aena a transmis că activitatea aeroportului din Barcelona nu a fost afectată și se desfășoară în condiții normale.

Poliția autonomă din Catalonia, Mossos d’Esquadra, colaborează cu Garda Civilă și cu administrația aeroportului pentru verificarea aeronavei. Autoritățile au subliniat că presupusa amenințare nu a avut niciun impact asupra funcționării aeroportului.

Zborul TK1853 a decolat de la Istanbul la ora locală 09:22, cu o întârziere de aproximativ 30 de minute, potrivit datelor FlightRadar. Aeronava a ajuns la Barcelona la ora 10:57, înregistrând o întârziere similară.

La bord se aflau 148 de pasageri și șapte membri ai echipajului. Conform surselor din domeniul securității, amenințarea a fost primită în jurul orei locale 10:00. Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate preventiv, iar poliția locală din El Prat de Llobregat a trimis forțe suplimentare pentru sprijin.

Datele de monitorizare arată că avionul a survolat timp de aproximativ 20 de minute zona de coastă a Cataloniei, înainte de a primi permisiunea de aterizare.