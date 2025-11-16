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Al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare va fi prezentat săptămâna viitoare

Al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare va fi prezentat săptămâna viitoare

Al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare va fi prezentat săptămâna viitoare

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 16 nov. 2025, 14:35

13.000 de angajaţi ar urma să părăsească administraţia locală

Săptămâna viitoare va fi prezentat al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, vizând restructurări în administraţia publică, a anunţat premierul Ilie Bolojan. Actul normativ va fi adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, iar reducerea personalului din teritoriu se va face gradual.

Potrivit Radio România Actualități, Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că disponibilizările vor avea loc în urma unor concursuri.

Aproximativ 13.000 de angajaţi ar urma să părăsească administraţia locală, în timp ce 700 de primării nu vor fi afectate. Impactul financiar estimat al reformei poate ajunge la 4,5 miliarde de lei, incluzând şi diminuarea cheltuielilor salariale din administraţia centrală.

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