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Al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare va fi prezentat săptămâna viitoare
Al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare va fi prezentat săptămâna viitoare
13.000 de angajaţi ar urma să părăsească administraţia locală
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