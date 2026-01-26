Accident în Capitală: o autoutilitară cu peste 50 de butelii s-a răsturnat. Intervenția este în desfășurare - FOTO
Accident în Capitală: o autoutilitară cu peste 50 de butelii s-a răsturnat
Traficul este complet blocat pe Șoseaua Fundeni în dreptul Spitalului Fundeni din București, după ce o camionetă încărcată cu 50 de butelii s-a răsturnat. Recipientele nu au ajuns pe carosabil, evitând un posibil pericol suplimentar pentru ceilalți participanți la trafic.
UPDATE
În eveniment a fost implicată și o motocicletă, pe care se aflau două persoane, acestea refuzând transportul la spital. Autoutilitara a fost repusă pe roți, iar buteliile au fost transferate într-un alt mijloc de transport.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Potrivit primelor informații și imagini, vehiculul de marfă s-a răsturnat pe carosabil, iar buteliile s-au împrăștiat pe șosea, blocând ambele sensuri de circulație.
La fața locului acționează patru autospeciale de stingere, trei echipaje SMURD, echipaje de descarcerare și CBRN, precum și Detașamentul Special de Salvatori, pentru asigurarea zonei și gestionarea situației.
Autoritățile au oprit temporar traficul în zona Spitalului Fundeni și redirecționează mașinile pe rute alternative, pentru a permite intervenția echipajelor de urgență.
Șoferii sunt sfătuiți să evite Șoseaua Fundeni, să urmărească indicațiile polițiștilor rutieri din teren și să folosească aplicațiile de trafic pentru a-și reconfigura traseul.
