5 morți într-un atac rusesc cu dronă asupra unui tren în Ucraina | VIDEO

Un alt val de peste 50 de drone rusești a lovit Odesa

Cel puțin 5 persoane au murit după ce o dronă rusească a lovit un tren de pasageri în regiunea Harkov, în noaptea de marți.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunțat „un act de terorism” și a publicat online un scurt videoclip în care se vede un vagon cuprins de flăcări, relatează Euronews.

Serviciile regionale de urgență au anunțat, ulterior, că incendiul a fost stins.

„Nu există și nu poate exista nicio justificare militară pentru uciderea civililor într-un vagon de tren”, a scris liderul de la KIev pe Facebook. „În special în condițiile în care peste 200 de persoane se aflau în tren, iar 18 dintre ele erau în vagonul lovit de una dintre dronele rusești (...) Rușii și-au crescut semnificativ capacitatea de a ucide, capacitatea de a teroriza”, a adăugat liderul de la Kiev, reiterând necesitatea intensificării presiunilor asupra Moscovei – un mesaj pe care îl transmite constant aliaților săi.

Un alt val de peste 50 de drone rusești a lovit Odesa, oraș-port la Marea Neagră, ucigând 3 persoane și rănind peste 30, printre care și doi copii.

Dronele au vizat rețeaua electrică a orașului, atacată în mod repetat de Rusia în încercarea de a lăsa populația fără electricitate și încălzire în plină iarnă, precum și câteva clădiri rezidențiale.

Odesa este un nod strategic pentru exporturile Ucrainei și a fost frecvent țintită de atacuri rusești. Potrivit autorităților ucrainene, dronele folosite în atacul asupra orașului sudic includ modele recent modernizate de Rusia, cu rază de acțiune și putere de lovire îmbunătățite.

Rusia a atacat și capitala Kiev, care a fost tot mai des vizată în ultimele luni, ucigând cel puțin două persoane.

„În comunitatea Bilogorodska, doi dintre concetățenii noștri, un bărbat și o femeie, au murit în urma atacului”, a declarat șeful administrației militare din regiunea Kiev, Mykola Kalașnik, într-o postare pe Telegram. Potrivit poliției naționale ucrainene, copilul lor în vârstă de patru ani a supraviețuit, dar a fost rănit. Alte trei persoane au fost de asemenea rănite.