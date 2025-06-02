TANCZOS BARNA: INSTITUȚIILE CARE AU FĂCUT ANGAJĂRI ILEGALE TREBUIE SĂ DISPONIBILIZEZE PERSONAL

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat luni, după ședința extraordinară de Guvern, că instituțiile care au făcut angajări contrar legii trebuie să recurgă la disponibilizări pentru a se încadra în bugetul aprobat pentru cheltuielile de personal.

El a avertizat că managerii care nu au respectat regulile bugetare stabilite la finalul anului trecut vor fi responsabili dacă fondurile se epuizează înainte de sfârșitul anului. „Cine a consumat banii în primele luni trebuie să își rezolve problema în interiorul instituției”, a spus ministrul.

Tanczos a subliniat că bugetul de salarii este suficient dacă se respectă legislația și a menționat că singura excepție este Autoritatea Electorală Permanentă, care a avut activitate intensă în contextul alegerilor, dar al cărei personal va trebui ajustat în afara perioadelor electorale.



