Radu Miruță, despre prezența trupelor americane în România: „Nu există niciun indiciu”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că nu există, în acest moment, niciun indiciu legat de faptul că trupele americane ar urma să plece din România. Din contră, oficialul a precizat că, în urmă cu câteva luni, până la 400 de militari americani au venit suplimentar în țara noastră, în urma unei decizii a CSAT.
„Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România.
România a fost asumată încă de la început, încearcă proiectul acesta, NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziţie, având în vedere că unele dintre capabilităţile Statelor Unite, la nivel european, sunt regândite, aceste capabilităţi”, a declarat Radu Miruță la un post TV.
Ministrul interimar al Apărării a vorbit și despre eforturile României de a-și consolida capacitatea de apărare și de producție în domeniul industriei militare. El a subliniat că statele membre NATO trebuie să își dezvolte propriile capabilități înainte de a solicita sprijinul aliaților.
„Dacă este să discutăm despre apărare, trebuie să fim foarte oneşti cu noi înşine. Trebuie să dovedim că facem tot ceea ce putem noi şi fiecare ţară, membră NATO, înainte să ceară ajutorul celorlaltor ţări. Erau situaţii în care unele ţări aşteptau ajutorul celorlalţi aliaţi, fără să facă suficiente demersuri. România stă bine astăzi.
România nu doar că a demonstrat că investeşte un procent mare din PIB pentru apărare, cel asumat, ci România a reuşit să demonstreze, prin ce ceea ce am făcut în SAFE în ultimele luni, un lucru care până acum în România nu a fost punctat, şi anume că noi contribuim şi la creşterea capacităţii de producţie. Prin SAFE am pus pe picioare, am reînviat cinci fabrici, care înainte erau cu vegetaţia aproape crescută înăuntru”, a mai afirmat ministrul Apărării.
Ce se întâmplă cu trupele americane din România
În context, Radu Miruță a precizat că, în urmă cu câteva luni, România a primit până la 400 de militari americani suplimentar, în urma unei decizii a CSAT. Potrivit lui Miruță, România încearcă să își consolideze rolul în cadrul NATO prin investiții în apărare și prin dezvoltarea capacității proprii de producție.
Declarațiile ministrului interimar al Apărării vin în contextul discuțiilor privind viitorul prezenței militare americane în Europa și al presiunilor ca statele europene să își consolideze propriile capacități de apărare.