Politica· 1 min citire

PSD a decis, intră la guvernare. Lista miniștrilor care vor face parte din cabinetul Veștea-SURSE

PSD

PSD

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 18:22

PSD a decis să intre la guvernare în cabinetul Veștea. Surse Realitatea PLUS spun că în ședința de duminică ar fi fost definitivată lista de miniștri cu care formațiunea ar urma să intre în viitorul guvern.

Cine sunt social-democrații care vor face parte din Guvernul Veștea

Potrivit surselor menționate anterior, Ministerul Afacerilor Interne ar urma să fie preluat de Marian Neacșu, un portofoliu considerat strategic în noul executiv.

La Ministerul Sănătății este vehiculat numele lui Alexandru Rogobete, în timp ce la Ministerul Energiei ar urma să fie propus Bogdan Ivan.

Pentru Ministerul Muncii este indicat Florin Manole, iar la Agricultură își păstrează portofoliul Florin Barbu.

La Ministerul Justiției este menționat Radu Marinescu, în timp ce Ministerul Mediului ar putea fi condus de Mihai Gâjiu.

Pentru Ministerul Dezvoltării este vehiculat numele lui Romeo Lungu.

Adrian Veștea ar urma să depună în cursul serii programul de guvernare și lista completă a cabinetului

Totodată, Radu Oprea ar urma să fie propus pentru funcția de secretar general al Guvernului în viitorul executiv.

Sursele politice mai indică faptul că Adrian Veștea ar urma să depună în cursul serii programul de guvernare și lista completă a cabinetului, urmând ca audierile miniștrilor să aibă loc în Parlament în zilele următoare, iar votul final asupra noului guvern să fie dat cel mai probabil marți.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

lista ministri psdministri psdguvern vestea

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe