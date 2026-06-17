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Patru din cinci români cred că țara merge într-o direcție greșită - sondaj AVANGARDE

Sondaj privind starea națiunii

Sondaj privind starea națiunii

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat17 iun. 2026, 18:56
SursăAvangarde

81% dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj Avangarde realizat la nivel național. Sociologul Marius Pieleanu, directorul institutului, a declarat la Realitatea Plus că aceste date sunt extrem de îngrijorătoare, pentru că niciodată nu s-a mai înregistrat un procent atât de mare al oamenilor nemulțumiți de ceea ce se întâmplă.

Întrebați dacă țara noastră ar trebui să aibă repede un guvern sau ar trebui ca actuala criză politică să se prelungească, 88% dintre participanții la cercetarea sociologică au afirmat că ar fi nevoie ca România să aibă rapid un guvern.

Doar 9% dintre români consideră că actuala criză politică ar trebui să se prelungească, iar 3% nu știu, nu răspund.

Potrivit aceleiași analize, 37% dintre cei intervievați au afirmat că cea mai mare temere a lor, pentru perioada următoare, este o eventuală criză economică, 21% au menționat viitorul copiilor, 13% escaladarea războiului din Ucraina, 9% problemele de sănătate, 5% ura din societate, 12% alte cauze, iar 3% nu știu, nu răspund.

Sondajul Avangarde a fost realizat prin interviu telefonic pe un număr de 1.008 subiecți, populație adultă (18 ani și peste). Marja de eroare este de +/- 3% la un nivel de încredere de 95%.

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