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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, ultimatum pentru partide: negocieri accelerate. SURSE: Desemnarea premierului, vineri, vot în weekend sau luni
Nicușor Dan
Publicat24 iun. 2026, 10:25
Sursărealitatea.net
Negocieri cruciale pentru noul guvern, liderii politici se întâlnesc astăzi ca să lucreze la acordul cerut de președintele Dan. Potrivit surselor Realitatea PLUS, PNL a venit și cu primele soluții, condiții în loc de soluții. Printre ele se numără și garanțiile că liberalii nu își vor pierde funcțiile din companii și instituții. Nicușor Dan ar putea desemna vineri un nou premier, iar guvernul s-ar putea vota în weekend sau cel târziu luni. Șeful statului a anunțat deja că se conturează varianta unui guvern minoritar.
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