Nicușor Dan, despre lupta cu dezinformarea: "Statul trebuie să comunice coerent şi strategic, uman şi nu propagandistic"

Nicușor Dan a declarat, miercuri, că dezinformarea nu este doar o problemă de democrație sau etică, ci una care afectează încrederea reciprocă din societate și, implicit, prosperitatea, subliniind necesitatea unui răspuns coordonat din partea instituțiilor statului.

"Dezinformarea nu este doar o chestiune de democraţie, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate. Pentru că există o corelaţie între încrederea din interiorul unei societăţi şi prosperitatea acelei societăţi. Dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăţi", a afirmat Nicuşor Dan în discursul susținut în cadrul unui eveniment tematic.

Necesitatea unui răspuns coordonat la dezinformare

Președintele arată că dezinformarea modernă nu mai este o succesiune de acțiuni izolate, ci un fenomen multiplan, susținut de tehnologie.

Prin urmare, răspunsul trebuie să fie coordonat, nu doar politic, ci și instituțional și societal.

"Nu mai este dezinformarea de azi, cum ştim, nu mai este succesiune de operaţii ad hoc, este de multiple planuri şi se bazează pe tehnologie. De aceea răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat. Şi nu e vorba numai de politică în sensul restrâns al termenului. Avem dezinformare în zona medicală şi asta costă, costă resurse şi costă chiar vieţi. Avem dezinformare în zona economică. Avem dezinformare în zona, de exemplu, a siguranţei femeilor, victime ale abuzului, unele dintre ele refuză să poarte brăţara electronică, din diferite speculaţii care au ajuns la ele", a declarat preşedintele României.

Nicușor Dan a precizat, de asemenea, că este o discuţie despre cum face să protejăm spaţiul informaţional fără ca în acelaşi timp să fie limitată libertatea de exprimare.

Cum poate fi contracarată

"Ce este dezinformarea în raport cu democraţia? Ce e democraţia? Foarte pe scurt, democraţia înseamnă nişte oameni care încearcă să se influenţeze în mod legitim unii pe alţii pentru ca împreună să ia deciziile cele mai bune pentru ei ca societate. Şi ce este dezinformarea? Înseamnă să perverteşti acest mecanism, adică să dezechilibrezi ierarhia de argumente în mod artificial şi să introduci nişte elemente factual false promovându-le să le faci adevărate. Şi în felul ăsta ataci democraţia însăşi. Şi atunci noi trebuie să ne uităm la acele mecanisme care pervertesc o ierarhie de valori şi de acţiuni legitime pe care societatea o produce pentru ea însăşi, fără să ne atingem de posibilitatea omului de a exprima, a cetăţeanului de a exprima orice idee, opinie, evaluare doreşte", a mai transmis Nicuşor Dan.

Rolul instituțiilor statului

El a menţionat ce trebuie să facă statul în această situaţie. "Să comunice coerent şi strategic şi dacă se poate uman şi nu propagandistic, cum din păcate politicianul încurajat de consultanţie o face adesea şi apoi când comunică trebuie să se ducă acolo unde e publicul. Pentru că vedem că noi toţi politicienii suntem prin talk show-uri, ne certăm unii cu alţii şi pe TikTok sunt alţii. Sunt unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor şi altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok. Şi chiar uneori jurnaliştilor li se pare ridicol să pună politicianului o întrebare de care 30% dintre oameni sunt deja convinşi că e o realitate pe reţele sociale", a mai declarat preşedintele, subliniind, totodată, că instituţiile statului trebuie să comunice obiectiv.

"Pe de altă parte, trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este şi să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se aşteaptă să primească un răspuns. E nevoie, evident, de cooperare între instituţii, e nevoie să înţelegem ce au făcut alţii bine şi de asta felicit organizatorii că au adus la întâlnirea de azi reprezentanţi ai instituţiilor europene", a mai arătat acesta.