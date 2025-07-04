NICUȘOR DAN A SPUS „NU” MAJORĂRII TVA. CE VARIANTE A RESPINS COALIȚIA – TANCZOS BARNA DĂ CĂRȚILE PE FAȚĂ

Vicepremierul Tanczos Barna susține că președintele Nicușor Dan a cerut în mod insistent ca TVA-ul să nu fie majorat, așa cum a promis în campania electorală. Discuțiile au avut loc la Cotroceni și au durat două săptămâni, timp în care Barna – pe atunci ministru interimar la Finanțe – a pus pe masă mai multe alternative.

Printre propuneri s-au numărat introducerea cotei progresive de impozitare, scheme speciale de colectare și măsuri împotriva celor care nu contribuie deloc la bugetul de stat. Niciuna nu a trecut de votul politic din coaliție, a spus Barna la Prima TV.

„Sunt foarte mulți cei care nu plătesc nimic. Sunt excepții și la TVA, și la sănătate, și la impozitul pe profit. Trebuie un sistem echitabil. Dacă nu-l avem, ajungem din nou la un deficit de 9%”, a avertizat vicepremierul.

Advertising

UDMR ar fi cerut constant un echilibru între nevoia de finanțare și capacitatea reală a contribuabilului de a suporta taxele. Tanczos spune că următoarele pachete fiscale vor merge în această direcție – reducerea excepțiilor și creșterea eficienței colectării.

Sursa: Newsinn