Negocieri la Cotroceni. Ce variante ar putea alege președintele Nicușor Dan pentru noul guvern

După a doua tentativă eșuată de învestire a unui Executiv, liderii partidelor parlamentare s-au reunit la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan. Presiunea organizării alegerilor anticipate a adus o schimbare de ton, majoritatea formațiunilor politice (PSD, PNL, USR și UDMR) arătând o flexibilitate sporită în negocieri. Singura excepție a rămas AUR, care și-a menținut poziția, solicitând mandatul de a forma guvernul.

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