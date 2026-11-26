Liderul AUR George Simion a anunțat, joi, 26 noiembrie, la ieșirea din sediul Parchetului General, că a fost pus sub acuzare în dosarul de instigare publică deschis în urma declarațiilor făcute în martie 2025 la adresa membrilor Biroului Electoral Central (BEC), după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Liderul AUR susține că dosarul este unul politic și acuză că se urmărește „îngenunchierea” partidului.
UPDATE - La ieșirea din sediul Parchetului General, George Simion a anunțat că a fost pus sub acuzare de procurori în dosarul de instigare publică.
Principalele declarații ale liderului AUR:
"Am fost anunțat că sunt inculpat în acest dosar. Apele s-au împărțit: toți înțeleg că este un dosar politic.
Se dorește îngenunchierea partidului AUR pentru că nu am votat cu sistemul.
Ne așteptăm ca Justiția să nu repete mascarada cu Călin Georgescu", a declarat George Simion.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Liderul AUR, George Simion, s-a prezentat joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, pentru a fi audiat într-un dosar în care are calitatea de suspect. Ancheta vizează o posibilă infracțiune de instigare publică, în legătură cu declarațiile făcute de acesta în martie anul trecut, după ce Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.
George Simion a ajuns joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, unde va fi audiat în calitate de suspect într-un dosar de instigare publică. Ancheta vizează declarațiile făcute de liderul AUR în martie 2025, după ce Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.
Înainte de intrarea în sediul Parchetului, George Simion a declarat că dosarul său este unul „inventat” doar pentru că AUR nu a vrut să voteze guvernul Adrian Veștea.
Singurul motiv pentru care noi suntem aici este că nu am vrut să facem pace cu sistemul. Singurul motiv pentru care s-a declanșat acest dosar inventat este pentru că nu am vrut să votăm Guvernul Vestea. În mod normal, acest parchet ar fi trebuit să ne cheme pe toți în dosarul anulării alegerilor. Ar trebui ca acest parchet să îi facă dreptate lui Călin Georgescu, nu să îl țină nevinovat în închisoare și în arest la domiciliu,
a transmis joi, 26 noiembrie, George Simion.
De ce a ajuns George Simion în atenția procurorilor
George Simion este vizat într-un dosar de instigare publică, după ce în martie 2025 liderul AUR a făcut o declarație controversată la adresa membrilor Biroului Electoral Central, după ce aceștia au respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Atunci, liderul AUR a lansat un mesaj extrem de controversat la adresa membrilor BEC, spunând că aceștia ar trebui „jupuiți în piața publică”. Ulterior, George Simion a susținut că afirmația sa era una simbolică și că se referea la eliminarea privilegiilor în cazul acestora.
În urma acestor declarații, procurorii au deschis o anchetă pentru instigare publică, iar joi, 26 noiembrie, acesta a trebuit să dea explicații în fața anchetatorilor și să răspundă întrebărilor procurorilor cu privire la afirmațiile sale.
Potrivit Realitatea PLUS, procurorii urmează să stabilească dacă liderul AUR a depășit limitele și dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de instigare publică. În prezent, George Simion are calitatea de suspect, ceea ce nu înseamnă că este vinovat.