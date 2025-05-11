George Simion este alături de Diaspora! Liderul suveraniștilor a făcut un tur de forță în Marea Britanie, unde s-a întâlnit cu românii care i-au povestit emoționați că vor să se întoarcă acasă.

Simion le-a spus că este solidar cu ei și le-a vorbit despre cum sistemul a reușit să îi dezbine pe români. Nu în ultimul rând, favoritul din cursa prezidențială a participat la un eveniment de maximă importanță pentru Biserica Ortodoxă Română - întronarea noului Arhiepiscop român din Anglia.

George Simion se roagă alături de românii din DIASPORA

Unul dintre momentele emoționante ale vizitei lui George Simion în Marea Britanie a avut loc atunci când oamenii au scandat „Vrem acasă!”.

George Simion a mers și la întronarea noului Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Suntem un popor care și-a câștigat independența, suveranitatea, țara pe câmpurile de luptă cu multă trudă, prin jertfă de sânge și astăzi jumătate din inima noastră este plecată peste hotare, printre străini.”, a zis liderul AUR, George Simion.

Totodată, George Simion, candidatul care a câștigat detașat primul tur al prezidențialelor, i-a sfătuit pe români să nu se mai certe din cauza preferințelor politice.

„Au încercat în ultima săptămână să ne dezbine și nu ne putem lăsa dezbinați. Nu putem să atacăm român pe român. Eu sunt convins, că noi astăzi, cu toții ne-am trezit în conștiință, că răspundem unei chemări că avem grijă de familia noastră, mică, de soțiile sau de soții noștri, de copiii noștri, de părinți și totodată pentru familia noastră mare, care este neamul românesc. Sunteți poporul român trezit. Așteptăm victoria finală!”, le-a zis Simion românilor aflați departe de casă.

