George Simion: „Așteaptăm reacții corespunzătoare din partea președintelui României, Nicușor Dan, până la ora 21:30!”

Cu doar două ore înainte de votul crucial pentru învestirea noului Executiv, programat la ora 21:30, scena politică a fost aruncată în aer de o mutare neașteptată. Premierul desemnat Adrian Veștea, însoțit de viitorii miniștri ai Apărării și Energiei, a mers direct la sediul AUR pentru a negocia sprijinul parlamentar.
Imediat după discuții, liderul AUR, George Simion, a lansat un ultimatum dur la adresa Palatului Cotroceni și a majorității PSD-PNL. Simion a subliniat că, în lipsa unor clarificări imediate din partea președintelui Nicușor Dan și a unor garanții economice clare, parlamentarii AUR vor părăsi sala de vot, lăsând noul guvern fără o majoritate confortabilă. Mai mult, AUR a anunțat oficial că începe demersurile pentru suspendarea șefului statului.
Iată declarația integrală, în proporție de peste 80%, oferită de George Simion în fața jurnaliștilor:
„Este un pas spre normalitate, dar avem restricții de la președintele Republicii”
„În această seară, la sediul Partidului AUR, a venit premierul desemnat de către Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de prim-ministru, împreună cu câțiva dintre miniștri, printre care ministrul apărării și ministrul energiei. Eu cred că este un pas spre normalitate ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament și primul partid în preferințele românilor să fie consultat, să fie întrebat. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul, în acest moment, un vot pentru Adrian Veștea.
Nicușor Dan a spus, în data de 6 mai, că nu este de acord cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări conform cărora noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi, de la ora 21:30. Altfel, dacă se va porni către o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil astăzi nu va ajunge premier... După cum am amintit încă de pe 6 mai, România trebuie să fie condusă. Nu se poate așa ceva, avem un guvern demis.
Condiția de aur a suveraniștilor: Protejarea capitalului românesc
Înainte de toate și înainte de orice întrebare, vreau să vă spun că în țară se trăiește greu, din ce în ce mai greu. Am pus în timpul discuțiilor cu Adrian Veștea subiectul antreprenorilor români, subiectul capitalului românesc. Asta ne interesează. Din cauza fiscalității, nu am obținut răspunsurile dorite în timpul audierilor de la Comisia de buget-finanțe din Parlament, motiv pentru care am ieșit și nu ne-am dat votul. Dacă doleanțele noastre referitoare la antreprenorii români și la capitalul românesc sunt acceptate, vrem să vedem asta în orele următoare.
Totodată, vrem să vedem responsabilitate din partea liderilor politici. AUR nu este parte a problemei, AUR este parte a soluției. Am vrut să oferim, așa cum colegii mei au spus de nenumărate ori, un premier din partea AUR; vrem să luăm parte la o guvernare. Suntem o forță politică constituită conform legii în România. Este bine că vedem un prim pas de normalitate, dar mai avem de parcurs niște pași importanți și suntem dispuși și noi să facem eforturi.
„Nu cerem ministere, cerem moartea legilor nocive din epoca Bolojan”
Înă, la 21:30, dacă nu vom avea reacțiile corespunzătoare din partea PSD... Nu, nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem absurzi. Vrem să scoatem țara din criză, de aceea noi nu am cerut funcții, nu am cerut funcții, nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere. Am vuat implementarea soluțiilor despre care AUR vorbește de mult timp și avem un pachet legislativ care trebuie să treacă de Parlament.Totodată, legile nocive care au trecut prin această guvernare Bolojan, din care și ei au făcut parte – PSD, PNL, USR, UDMR –, trebuie urgent să fie corectate în Parlament. Parlamentul trebuie să redevină iarăși o forță, pentru că noi suntem aleșii poporului. Avem 90 de aleși ai AUR care, iată, acum nu mai sunt extremiști, sunt oameni care dau dovadă de patriotism. Noi putem să dăm dovadă de patriotism.
Declanșarea procedurii de suspendare a lui Nicușor Dan: „Trebuie suspendat!”
Pe lângă această reacție care ar trebui să vină de la Nicușor Dan – să vină cu o reacție, asta ar fi foarte important –, Călin Georgescu a spus că nimeni nu ar trebui să îl voteze pe Adrian Veștea. Și acum întrebarea este: Călin Georgescu sau Adrian Veștea? Călin Georgescu are dreptate la cum s-a comportat până acum Nicușor Dan. Trebuie suspendat!
Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente, dar vom merge mai departe cu procesul suspendării. Dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice și pentru tot electoratul, societatea românească nu mai poate fi dezbinată. Vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru. Țara, în actuala criză, are nevoie de echilibru și de soluții; noi am prezentat soluțiile și vom vorbi în continuare despre ele și de la tribuna Parlamentului.
Verdictul final: „Nu avem mandat să votăm Guvernul Veștea. Va fi ilegitim”
Eu am spus de la început: AUR nu are mandat din partea conducerii sale legal constituite prin Biroul Național de Conducere altfel decât să ieșim din sală în momentul votului, dacă până la ora 21:30 nu se întâmplă lucrurile cerute de noi. V-am spus de la început, am ieșit să vă dau aceste declarații și v-am amintit că AUR a inițiat o moțiune de cenzură pe 5 mai, iar pe 6 mai președintele Republicii ne-a spus că nu putem lua parte la o guvernare și nu putem măcar vota o guvernare. Cred că a fost o chestiune eronată și cred că emițătorul acelei opinii eronate trebuie să revină asupra ei. Ne dorim, în mod normal, să existe consultări. Într-un cadru normal, într-o țară normală, AUR, ca a doua forță politică din Parlament și prima în preferințele românilor, trebuie respectată. Noi nu am cerut funcții, nu ne-am dorit beneficii personale, noi am cerut respect pentru AUR, pentru mișcarea suveranistă și pentru o parte importantă, aproape jumătate din țară.
Nu știu ce știa Nicușor Dan, nu știu cui i s-a adus la cunoștință sau nu. Departe de mine gândul, cred că domnul cu care stătea la masă la Bruxelles știe mai bine ce știe și ce nu știe, despre ce a fost informat și despre ce n-a fost informat. V-am răspuns deja la întrebare, v-am spus că în acest moment AUR nu are mandat ca parlamentarii săi să voteze Guvernul Veștea. Rămânem loiali... depinde, v-am enunțat condițiile. Nu vreau să fiu greșit înțeles, înțelegem ierarhia instituțională, dar în spațiul public sunt niște lucruri care trebuie lămurite, pentru că nu pot niște oameni care până acum au fost paria să instaleze un guvern ilegitim. Va fi la fel de ilegitim ca și Nicușor Dan”, a declarat liderul AUR, George Simion.